В Москве возле вокзала произошел пожар

Вечером в понедельник, 4 сентября, в Москве произошел пожар возле Ленинградского вокзала.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По предварительным сообщениям, пламя вспыхнуло из-за того, что кто-то поджег кучу мусора. Оттуда огонь перекинулся на пустые склады.

Как отмечают российские СМИ, на место происшествия уже отправились экстренные службы и пожарный поезд. Есть ли пострадавшие — пока не известно.

Напомним, что российские паблики 3 сентября сообщают о масштабном пожаре на нефтебазе в Санкт-Петербурге.

Кроме того, 27 августа в российском городе Мурманск вспыхнул масштабный пожар в районе промышленной зоны.

Фото: скрин с видео

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