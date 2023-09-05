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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Москве возле вокзала произошел пожар

В Москве возле вокзала произошел пожар

Вечером в понедельник, 4 сентября, в Москве произошел пожар возле Ленинградского вокзала.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По предварительным сообщениям, пламя вспыхнуло из-за того, что кто-то поджег кучу мусора. Оттуда огонь перекинулся на пустые склады.

Как отмечают российские СМИ, на место происшествия уже отправились экстренные службы и пожарный поезд. Есть ли пострадавшие — пока не известно.

Напомним, что российские паблики 3 сентября сообщают о масштабном пожаре на нефтебазе в Санкт-Петербурге.

Кроме того, 27 августа в российском городе Мурманск вспыхнул масштабный пожар в районе промышленной зоны.

Фото: скрин с видео

Москва, Пожар, Росія
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Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

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