У Москві біля вокзалу сталася пожежа

Увечері понеділка, 4 вересня, у Москві сталася пожежа біля Ленінградського вокзалу.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

За попередніми повідомленнями, полум’я спалахнуло через те, що хтось підпалив купу сміття. Від нього вогонь перекинувся на порожні склади.

Як зазначають російські ЗМІ, на місце події вже вирушили екстрені служби та пожежний поїзд. Чи є постраждалі – наразі не відомо.

Нагадаємо, що російські пабліки 3 вересня повідомляють про масштабну пожежу на нафтобазі у Санкт-Петербурзі.

Крім того, у російському місті Мурманськ спалахнула масштабна пожежа у районі промислової зони.

Фото: скрін з відео

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