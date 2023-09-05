У Санкт-Петербурзі біля військового комісаріату спрацювала вибухівка – що відомо
У російському Санкт-Петербурзі на вулиці Крупської біля військового комісаріату Невського району спрацював невідомий вибуховий пристрій.
За даними російських видань, вибухотехніки ФСБ і співробітники місцевих правоохоронних відомств працюють у дворі. Його частину разом із газоном оточено.
За попередньою інформацією, саморобний вибуховий пристрій із порохом спрацював у вентиляційній шахті, яка веде до покинутого бомбосховища.
Відомо, що недалеко від місця вибуху розташований місцевий військкомат. У тій самій будівлі – декілька благодійних фондів і храм Успіння Пресвятої Богородиці.
Останній сьогодні зачинено, але пізніше там планувалася робота з підопічними, пишуть російські видання.
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