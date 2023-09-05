Оккупанты после взрывов под Москвой начали ловить БпЛА над Крымом
5 сентября, после того, как беспилотники якобы завершили атаку подступов к Москве, оккупанты пожаловались на дрон над временно захваченным Крымом.
БпЛА российские захватчики якобы традиционно уничтожили.
Напомним, что утром 5 сентября с разных направлений в российскую столицу летели три беспилотника.
Их, как утверждают в Минобороны РФ, успешно ликвидировали над территорией Калужской, Московской и Тверской областей.
Однако впоследствии росСМИ начали сообщать, что обломки дрона упали на территорию Редкинского опытного завода в Тверской области (завод является производителем химической продукции для предприятий авиационной и космической промышленности. – Ред.).
После взрыва фрагменты дрона обнаружили рядом со складом легковоспламеняющихся жидкостей, который якобы арендует инженерно-смазочная компания.
Были повреждены, как утверждают росСМИ, пустая цистерна, а также окна соседнего здания.
Сообщить о разрушении пришлось и мэру Москвы Сергею Собянину, после того, как жители Павловской Слободы Истринского района Московской области сообщили о мощном пожаре после взрыва утром 5 сентября.
Мэр Москвы впоследствии уточнил, что обломки повредили бытовой объект в Истринском районе.
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Источник: Минобороны России
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