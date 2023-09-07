Угроза БпЛА Shahed: в Сумской области прогремели взрывы

Поздно вечером 6 сентября на Сумщине слышны взрывы, работает ПВО.

Обновлено в 1.34. Сумской городской голова Александр Лысенко сообщил, что в области работает ПВО и призвал сохранять спокойствие.

Обновлено в 00.33. В СМИ сообщают о взрывах в Сумах.

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали, что на Сумщине есть угроза применения врагом ударных БпЛА.

Напомним, что в результате обстрела Россией Сумской области 4 сентября были повреждены железная дорога и линия электропередач. В тот день было 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, а также было зафиксировано 119 взрывов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 560-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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