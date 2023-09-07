Угроза БпЛА Shahed: в Сумской области прогремели взрывы
Поздно вечером 6 сентября на Сумщине слышны взрывы, работает ПВО.
Обновлено в 1.34. Сумской городской голова Александр Лысенко сообщил, что в области работает ПВО и призвал сохранять спокойствие.
Обновлено в 00.33. В СМИ сообщают о взрывах в Сумах.
Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали, что на Сумщине есть угроза применения врагом ударных БпЛА.
Напомним, что в результате обстрела Россией Сумской области 4 сентября были повреждены железная дорога и линия электропередач. В тот день было 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, а также было зафиксировано 119 взрывов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 560-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова