Загроза БпЛА Shahed: на Сумщині пролунали вибухи
Пізно ввечері 6 вересня на Сумщині чутно вибухи, працює ППО.
Оновлено о 1.34. Сумський міський голова Олександр Лисенко повідомив, що в області працює ППО та закликав зберігати спокій.
Оновлено о 00.33. У ЗМІ повідомляють про вибухи у Сумах.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що на Сумщині є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Росією Сумської області 4 вересня було пошкоджено залізницю та лінію електропередач. Того дня було 18 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів області, а також було зафіксовано 119 вибухів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Завантаження