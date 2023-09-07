Загроза БпЛА Shahed: на Сумщині пролунали вибухи

Пізно ввечері 6 вересня на Сумщині чутно вибухи, працює ППО.

Оновлено о 1.34. Сумський міський голова Олександр Лисенко повідомив, що в області працює ППО та закликав зберігати спокій.

Оновлено о 00.33. У ЗМІ повідомляють про вибухи у Сумах.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли, що на Сумщині є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Росією Сумської області 4 вересня було пошкоджено залізницю та лінію електропередач. Того дня було 18 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів області, а також було зафіксовано 119 вибухів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 560-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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