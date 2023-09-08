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Корректировала атаку Шахедов по Сумах 7 сентября: СБУ задержала россиянку

СБУ затримала росіянку
Фото: СБУ

Контрразведка СБУ оперативно задержала россиянку, которая корректировала удары вражеских Шахедов по Сумах в ночь на 7 сентября.

Женщина имеет вид на жительство в Украине и длительное время живет в Сумах.

Агентка военной разведки РФ собирала информацию о городских объектах, которые считала местами возможного пребывания украинских военных.

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Для этого она обходила город якобы по собственным делам или выспрашивала нужную информацию у знакомых, а затем передавала все врагу через мессенджер в виде текстовых сообщений с координатами объектов.

Россиянка также по заданию ГРУ занималась созданием в Сумах собственной агентурной сети. Дома у задержанной нашли мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности.

Ей объявлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (подстрекательство к государственной измене в условиях военного положения);
  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения с целью предоставления такой информации представителям государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, если оно повлекло тяжкие последствия).

Подозреваемой грозит пожизненное заключение.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ночью 7 сентября РФ атаковала Сумы беспилотниками типа Шахед, один из них ударил по жилому кварталу, еще один дрон ПВО удалось сбить.

В результате попадания поврежден один частный дом, два магазина и 20 квартир в многоэтажке.

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Источник: СБУ
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