Коригувала атаку Шахедів по Сумах 7 вересня: СБУ затримала росіянку

Контррозвідка СБУ оперативно затримала росіянку, яка коригувала удари ворожих Шахедів по Сумах в ніч проти 7 вересня.

Жінка має посвідку на проживання в Україні і тривалий час живе у Сумах.

Агентка воєнної розвідки РФ збирала інформацію про міські об’єкти, які вважала місцями можливого перебування українських військових.

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Для цього вона обходила місто нібито у власних справах або випитувала потрібну інформацію у знайомих, а потім передавала усе ворогу через месенджер у вигляді текстових повідомлень з координатами об’єктів.

Росіянка також за завданням ГРУ займалася створенням у Сумах власної агентурної мережі. Вдома у затриманої знайшли мобільний телефон з доказами підривної діяльності.

Їй оголошено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (підбурювання до державної зради в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану з метою надання такої інформації представникам держави, що здійснює збройну агресію проти України, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).

Підозрюваній загрожує довічне ув’язнення.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вночі 7 вересня РФ атакувала Суми безпілотниками типу Шахед, один із них вдарив по житловому кварталу, ще один дрон ППО вдалося збити.

Внаслідок влучання пошкоджено один приватний будинок, два магазини та 20 квартир у багатоповерхівці.

Джерело : СБУ

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