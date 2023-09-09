Ракетный удар по Сумах. В больнице умерла раненая женщина
Вчера в больнице умерла жительница города Сумы, которая получила травмы в результате российского ракетного удара по частному сектору.
Об этом сообщил Игорь Кальченко, председатель Сумской ОВА.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшей и отметил, что Россия никого не жалеет и уничтожает все живое на своем пути.
Напомним, что страна-террорист ориентировочно в половине шестого утра нанесла ракетный удар по жилому сектору в районе Казацкого проспекта Сум. Спасателям из-под завалов разрушенного дома удалось достать супругов — 65-летнюю женщину и 70-летнего мужчину. Спасли и их собаку.
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