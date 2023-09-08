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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ ракетой разрушила дом в Сумах, из-под завалов спасли двух человек

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Фото: Depositphotos

Утром 8 сентября РФ нанесла ракетный удар по жилому сектору в Сумах. Разрушен двухэтажный дом, из-под завалов которого удалось спасти двух человек.

Обновлено в 09:15. По данным МВД, в результате обстрела в Сумах пострадали два человека.

Также значительным разрушениям подвергся жилой сектор. Предварительно, разрушен двухэтажный дом, повреждено более 20 квартир и 8 автомобилей, возник пожар.

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Спасателям удалось достать из-под завалов мужчину (1953 г.р.) и женщину (1958 г.р.).

К настоящему времени пожар уже ликвидирован.

06:55. В пять утра 8 сентября российские войска нанесли ракетный удар по частному сектору города Сумы.

Вражеская ракета попала в дома в районе Казацкого проспекта.

– Некоторые дома повреждены, один – разрушен. Всем пострадавшим оказывается помощь. Все службы работают, – отметил городской голова Сум Александр Лысенко.

Отметим, что воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 05:34.

В 05.53 в областной военной администрации сообщили, что в городе работает противовоздушная оборона и призвали людей оставаться в укрытиях до отбоя.

Миновала угроза с воздуха в 05:57.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 562-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, РФ, Суми
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