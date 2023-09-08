РФ ракетой разрушила дом в Сумах, из-под завалов спасли двух человек
Утром 8 сентября РФ нанесла ракетный удар по жилому сектору в Сумах. Разрушен двухэтажный дом, из-под завалов которого удалось спасти двух человек.
Обновлено в 09:15. По данным МВД, в результате обстрела в Сумах пострадали два человека.
Также значительным разрушениям подвергся жилой сектор. Предварительно, разрушен двухэтажный дом, повреждено более 20 квартир и 8 автомобилей, возник пожар.
Спасателям удалось достать из-под завалов мужчину (1953 г.р.) и женщину (1958 г.р.).
К настоящему времени пожар уже ликвидирован.
06:55. В пять утра 8 сентября российские войска нанесли ракетный удар по частному сектору города Сумы.
Вражеская ракета попала в дома в районе Казацкого проспекта.
– Некоторые дома повреждены, один – разрушен. Всем пострадавшим оказывается помощь. Все службы работают, – отметил городской голова Сум Александр Лысенко.
Отметим, что воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 05:34.
В 05.53 в областной военной администрации сообщили, что в городе работает противовоздушная оборона и призвали людей оставаться в укрытиях до отбоя.
Миновала угроза с воздуха в 05:57.
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