Ракетний удар по Сумах. В лікарні померла поранена жінка

Вчора в лікарні померла мешканка міста Суми, яка отримала травми внаслідок російського ракетного удару по приватному сектору.

Про це повідомив Ігор Кальченко, голова Сумської ОВА.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблої та наголосив, що Росія нікого не жалі. і знищує все живе на своєму шляху.

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Нагадаємо, що країна-терорист орієнтовно о пів на шосту ранку завдала ракетного удару по житловому сектору в районі Козацького проспекту Сум. Рятувальникам з-під завалів зруйнованого будинку вдалося дістати подружжя – 65-річну жінку та 70-річного чоловіка. Врятували і їхнього пса.

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