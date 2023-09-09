Ракетний удар по Сумах. В лікарні померла поранена жінка
Вчора в лікарні померла мешканка міста Суми, яка отримала травми внаслідок російського ракетного удару по приватному сектору.
Про це повідомив Ігор Кальченко, голова Сумської ОВА.
Він висловив співчуття рідним і близьким загиблої та наголосив, що Росія нікого не жалі. і знищує все живе на своєму шляху.
Нагадаємо, що країна-терорист орієнтовно о пів на шосту ранку завдала ракетного удару по житловому сектору в районі Козацького проспекту Сум. Рятувальникам з-під завалів зруйнованого будинку вдалося дістати подружжя – 65-річну жінку та 70-річного чоловіка. Врятували і їхнього пса.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик