В Кривом Роге возросло количество пострадавших из-за российского ракетного обстрела
В Кривом Роге возросло количество пострадавших в результате вражеского ракетного удара 8 сентября.
Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.
По его словам, количество пострадавших возросло до 74 человек, в больницах города находится 34 человека, трое из них в тяжелом состоянии. Все раненые получают необходимую помощь.
В Кривом Роге вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно.
Для помощи жителям, чьи дома и квартиры пострадали, с 08:00 до 17:00 работает штаб по адресу ул. Церковная, 2 возле памятника Святого Николая. Для ликвидации последствий удара работают бригады коммунальных служб и управляющих.
Напомним, 8 сентября россияне ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой Искандер. Она попала в админздание полиции. В результате удара погиб полицейский, 73 человека получили ранения. Состояние 34-летнего и двух 28-летних мужчин медики оценивают как тяжелое.
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