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В Кривом Роге возросло количество пострадавших из-за российского ракетного обстрела

Кривий Ріг - наслідки обстрілу РФ
Фото: ГСЧС

В Кривом Роге возросло количество пострадавших в результате вражеского ракетного удара 8 сентября.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

По его словам, количество пострадавших возросло до 74 человек, в больницах города находится 34 человека, трое из них в тяжелом состоянии. Все раненые получают необходимую помощь.

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В Кривом Роге вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно.

Для помощи жителям, чьи дома и квартиры пострадали, с 08:00 до 17:00 работает штаб по адресу ул. Церковная, 2 возле памятника Святого Николая. Для ликвидации последствий удара работают бригады коммунальных служб и управляющих.

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Напомним, 8 сентября россияне ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой Искандер. Она попала в админздание полиции. В результате удара погиб полицейский, 73 человека получили ранения. Состояние 34-летнего и двух 28-летних мужчин медики оценивают как тяжелое.

Война в Украине, Кривой Рог, Ракетные удары России
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