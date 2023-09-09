У Кривому Розі зросла кількість постраждалих через російський ракетний обстріл
У Кривому Розі зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару 8 вересня.
Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.
За його словами, кількість постраждалих зросла до 74 осіб, у лікарнях міста перебуває 34 людини, троє з них у тяжкому стані. Усі поранені отримують необхідну допомогу.
У Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно.
Для допомоги мешканцям, чиї будинки та квартири постраждали, з 08:00 до 17:00 працює штаб за адресою вул. Церковна, 2 біля пам’ятника Святого Миколая. Для ліквідації наслідків удару працюють бригади комунальних служб та управителів.
Нагадаємо, 8 вересня росіяни вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою Іскандер. Вона влучила в адмінбудівлю поліції. Внаслідок удару загинув поліціянт, 73 людини отримали поранення. Стан 34-річного і двох 28-річних чоловіків медики оцінюють як важкий.
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