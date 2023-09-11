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Татьяна Забожко, редактор ленты

Новые взрывы в Кривом Роге: сначала в город направились дроны, за ними – ракеты

Новые взрывы в Кривом Роге: сначала в город направились дроны, за ними – ракеты
Фото: Факти ICTV

Утром 11 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели новые взрывы.

Обновлено в 08:47. Сначала в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в город следует группа ударных беспилотников.

Глава областной военной администрации Сергей Лысак лишь призвал людей быть осторожными и пообещал предоставить всю официальную информацию о ситуации в регионе после завершения тревоги.

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А уже в 07:40 руководитель Совета обороны Александр Вилкул подтвердил, что в городе раздаются взрывы.

Через час Александр Вилкул сообщил, что в направлении Кривого Рога на высокой скорости летят ракеты.

Напомним, что ночью 11 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области неоднократно раздавались взрывы.

Сначала в город направились две группы дронов-камикадзе типа Shahed.

А впоследствии в Воздушных силах известили о ракетной опасности.

Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул, около шести утра сообщая об отбое воздушной тревоги, заверил, что в Кривом Роге “все в порядке” и пообещал предоставить подробности впоследствии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 565-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Лысак, Воздушные силы ВСУАлександр Вилкул

Война в Украине, Днепропетровская область, Кривой Рог, Російська агресія, РФ
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