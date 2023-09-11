РФ за ночь выпустила по Украине 13 БпЛА, а также ракеты Х-31П и Х-59 – Воздушные силы

Ночью 11 сентября российские войска атаковали Украину 12 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, одним дроном неустановленного типа, противорадиолокационными ракетами Х-31П и корректируемыми авиационными ракетами Х-59.

Воздушные Силы совместно с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожили все 13 дронов, направлявшихся в Запорожскую и Днепропетровскую области из Ейска и Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ.

Ракетная атака Днепропетровской области противорадиолокационными ракетами Х-31П и управляемыми авиационными ракетами Х-59 из самолетов Су-34/Су-35 миновала без потерь.

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Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: ОК Юг

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