Нові вибухи в Кривому Розі: спершу до міста попрямували дрони, за ними – ракети
Уранці 11 вересня в Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали нові вибухи.
Оновлено о 08:47. Спершу в Повітряних силах ЗСУ попередили, що до міста прямує група ударних безпілотників.
Очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак лише закликав людей бути обережними та пообіцяв надати всю офіційну інформацію про ситуацію в регіоні після завершення тривоги.
А вже о 07:40 керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив, що в місті лунають вибухи.
За годину Олександр Вілкул повідомив, що в напрямку Кривого Рогу на високій швидкості летять ракети.
Нагадаємо, що вночі 11 вересня в Кривому Розі Дніпропетровської області неодноразово лунали вибухи.
Спершу до міста попрямували дві групи дронів-камікадзе типу Shahed.
А згодом у Повітряних силах сповістили про ракетну небезпеку.
Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, близько шостої ранку повідомляючи про відбій повітряної тривоги, запевнив, що в Кривому Розі “усе гаразд” та пообіцяв надати подробиці згодом.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 565-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Сергій Лисак, Повітряні сили ЗСУ, Олександр Вілкул
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