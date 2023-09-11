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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Нові вибухи в Кривому Розі: спершу до міста попрямували дрони, за ними – ракети

Нові вибухи в Кривому Розі: спершу до міста попрямували дрони, за ними – ракети
Фото: Факти ICTV

Уранці 11 вересня в Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали нові вибухи.

Оновлено о 08:47. Спершу в Повітряних силах ЗСУ попередили, що до міста прямує група ударних безпілотників.

Очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак лише закликав людей бути обережними та пообіцяв надати всю офіційну інформацію про ситуацію в регіоні після завершення тривоги.

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А вже о 07:40 керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив, що в місті лунають вибухи.

За годину Олександр Вілкул повідомив, що в напрямку Кривого Рогу на високій швидкості летять ракети.

Нагадаємо, що вночі 11 вересня в Кривому Розі Дніпропетровської області неодноразово лунали вибухи.

Спершу до міста попрямували дві групи дронів-камікадзе типу Shahed.

А згодом у Повітряних силах сповістили про ракетну небезпеку.

Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, близько шостої ранку повідомляючи про відбій повітряної тривоги, запевнив, що в Кривому Розі “усе гаразд” та пообіцяв надати подробиці згодом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 565-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Лисак, Повітряні сили ЗСУОлександр Вілкул

Війна в Україні, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, Російська агресія, РФ
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