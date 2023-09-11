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Татьяна Забожко, редактор ленты

Ракетно-дроновая атака: что известно о ночных взрывах в Кривом Роге

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Ночью 11 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области неоднократно раздавались взрывы.

О регулярной угрозе для города предупреждали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

В частности, в 03:43 в направлении города с юга и востока следовали две группы дронов-камикадзе типа Shahed.

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В четыре утра в Воздушных силах известили о ракетной опасности.

Там отметили, что в Кривой Рог направились крылатые ракеты.

По данным СМИ, российские оккупанты атаковали город с самолетов Су-34.

Без 20 минут шесть руководитель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил об отбое воздушной тревоги и заверил, что после сложной ночи в Кривом Роге “все нормально”.

Подробности Александр Вилкул пообещал предоставить утром.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 565-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Александр Вилкул

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