Ракетно-дронова атака: що відомо про нічні вибухи в Кривому Розі
Уночі 11 вересня в Кривому Розі Дніпропетровської області неодноразово лунали вибухи.
Про регулярну загрозу для міста попереджали в Повітряних силах Збройних сил України.
Зокрема, о 03:43 в напрямку міста з півдня та сходу прямували дві групи дронів-камікадзе типу Shahed.
О четвертій ранку в Повітряних силах сповістили про ракетну небезпеку.
Там зазначили, що до Кривого Рогу попрямували крилаті ракети.
За даними ЗМІ, російські окупанти атакували місто з літаків Су-34.
За 20 хвилин до шостої керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про відбій повітряної тривоги та запевнив, що після непростої ночі в Кривому Розі “усе гаразд”.
Подробиці Олександр Вілкул пообіцяв надати вранці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 565-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Олександр Вілкул
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