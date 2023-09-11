Ракетно-дронова атака: що відомо про нічні вибухи в Кривому Розі

Уночі 11 вересня в Кривому Розі Дніпропетровської області неодноразово лунали вибухи.

Про регулярну загрозу для міста попереджали в Повітряних силах Збройних сил України.

Зокрема, о 03:43 в напрямку міста з півдня та сходу прямували дві групи дронів-камікадзе типу Shahed.

Зараз дивляться

О четвертій ранку в Повітряних силах сповістили про ракетну небезпеку.

Там зазначили, що до Кривого Рогу попрямували крилаті ракети.

За даними ЗМІ, російські окупанти атакували місто з літаків Су-34.

За 20 хвилин до шостої керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про відбій повітряної тривоги та запевнив, що після непростої ночі в Кривому Розі “усе гаразд”.

Подробиці Олександр Вілкул пообіцяв надати вранці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 565-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Олександр Вілкул

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.