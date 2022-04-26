За время войны в Украине наши Воздушные силы уничтожили 86 самолетов противника, среди них бомбардировщики и истребители.

Например, вчера ВСУ подбили многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-35.

Факты ICTV рассказывают, что это за истребитель и для чего он предназначен.

Су-35 предназначен для перехвата и уничтожения в дальних и ближних боях всех классов воздушных целей. Также он используется для поражения наземных и надводных объектов войск, наземной инфраструктуры и тому подобного.

Су-35 – это глубокая модернизация истребителя Су-27. Новый истребитель сочетает в себе сверхманевренность, совершенные активные и пассивные средства обнаружения, высокую сверхзвуковую скорость. Такие самолеты способны совершать длительные полеты.

Ранее в вооруженных силах РФ заявляли, что российскому истребителю нет аналогов, разве что только американский самолет пятого поколения F-22.

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По данным российских СМИ, стоимость истребителя Су-35 колеблется от $98 млн до $104 млн.

Где в Украине уже успели сбить российские Су-35?

25 февраля сообщалось, что истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ уничтожил российский Су-35.

28 февраля украинские Воздушные силы ВСУ уничтожили пять вражеских истребителей. Тогда в Генштабе ВСУ сообщили, что это Су-30 и Су-35.

Ночью 1 марта в бою под Киевом украинские пилоты на истребителях МиГ-29 сбили два самолета Су-35С.

13 марта командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что на одном из стратегических направлений в Киевской области группа российских самолетов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонительным редутам украинских защитников. Наша ПВО нанесла удары по самолетам противника.

17 марта в небе над Киевской областью украинская ПВО сбила два вражеских самолета — Су-25 и Су-35.

3 апреля вблизи Изюма Харьковской области наши военные сбили российский истребитель Су-35.

21 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских самолета – Су-34 и Су-35, – а также сбили беспилотник российских захватчиков.

25 апреля оккупационные войска потеряли три самолета – Су-34, Су-35, Су-30.

По состоянию на 20 апреля 2022 г. Вооруженные силы Украины уничтожили 477 целей авиации Российской Федерации.