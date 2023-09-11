РФ за ніч випустила по Україні 13 БпЛА, а також ракети Х-31П та Х-59 – Повітряні сили
Уночі 11 вересня російські війська атакували Україну 12 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, одним дроном невстановленого типу, протирадіолокаційними ракетами Х-31П та керованими авіаційними ракетами Х-59.
Повітряні сили спільно з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили всі 13 дронів, які прямували до Запорізької та Дніпропетровської областей із Єйська та Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ.
Ракетна атака Дніпропетровської області протирадіолокаційними ракетами Х-31П та керованими авіаційними ракетами Х-59 із літаків Су-34/Су-35 минулася без втрат.
Інформація наразі уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 565-ту добу.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: ОК Південь
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