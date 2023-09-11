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Татьяна Забожко, редактор ленты

Остался без крыши: два Шахеда попали в дом на Черниговщине

Обстріл села Чайкине Чернігівської області 11 вересня 2023

Ночью 11 сентября два дрона-камикадзе типа Shahed попали в двухэтажный дом в селе Чайкино Черниговской области.

После обстрела там вспыхнул пожар.

Разрушениям подвергся не только этот дом, но и соседние.

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В частности, на одной из фотографий, обнародованной полицией области, видно, что центральная часть двухэтажного дома, по которому пришелся основной удар, осталась без крыши.

По данным Оперативного командования Север, информация о пострадавших не поступала.

Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры начали досудебное расследование уголовного производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Отметим, что 11 сентября армия РФ атаковала Украину 12 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, одним дроном неустановленного типа, противорадиолокационными ракетами Х-31П и управляемыми авиационными ракетами Х-59.

По последним данным, все БпЛА были уничтожены, а ракетная атака Днепропетровской области миновала без потерь.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 565-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Полиция Черниговской области, ОК Север

Фото: Полиция Черниговской области

Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Дрони, Російська агресія, РФ, Черниговская область
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