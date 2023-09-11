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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Залишився без даху: два Шахеди поцілили в будинок на Чернігівщині

Обстріл села Чайкине Чернігівської області 11 вересня 2023

Уночі 11 вересня два дрони-камікадзе типу Shahed поцілили у двоповерховий будинок у селі Чайкине Чернігівської області.

Після обстрілу там сталась пожежа.

Руйнувань зазнав не лише цей будинок, а й сусідні.

Зараз дивляться

Зокрема, на одній зі світлин, оприлюдненій поліцією області, видно, що центральна частина двоповерхового будинку, по якому прийшовся основний удар, залишилася без даху.

За даними Оперативного командування Північ, інформація про постраждалих не надходила.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочали досудове розслідування кримінального провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Зауважимо, що 11 вересня армія РФ атакувала Україну 12 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, одним дроном невстановленого типу, протирадіолокаційними ракетами Х-31П та керованими авіаційними ракетами Х-59.

За останніми даними, усі БпЛА було знищено, а ракетна атака Дніпропетровської області минулася без втрат.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 565-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Поліція Чернігівської області, ОК Північ

Фото: Поліція Чернігівської області

Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Російська агресія, РФ, Чернігівська область
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