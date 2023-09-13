Валит густой дым: в Новой Каховке прогремели взрывы
Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы.
Об этом пишут местные паблики.
На данный момент официальной информации нет, как и данных о месте “прилета”. Следим за ситуацией.
На фото видно, что в городе из-за “бавовны” валит густой и черный дым.
Напомним, что ранее Центр национального сопротивления сообщил, что 29 августа в 21:00 представители партизанского движения Атеш подорвали предвыборный штаб путинской партии Единая Россия в Новой Каховке. После этого напуганные россияне закрыли партийные штабы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 567-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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