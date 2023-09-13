Валить густий дим: у Новій Каховці пролунали вибухи

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Наразі офіційної інформації немає, як і даних про місце прильоту. Слідкуємо за ситуацією.

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На фото видно, що у місті через “бавовну” валить густий та чорний дим.

Нагадаємо, що раніше Центр національного спротиву повідомив, що 29 серпня о 21:00 представники партизанського руху Атеш підірвали передвиборчий штаб путінської партії Единая Россия в Новій Каховці. Після цього налякані росіяни закрили партійні штаби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 567-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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