Валить густий дим: у Новій Каховці пролунали вибухи
У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи.
Про це пишуть місцеві пабліки.
Наразі офіційної інформації немає, як і даних про місце прильоту. Слідкуємо за ситуацією.
На фото видно, що у місті через “бавовну” валить густий та чорний дим.
Нагадаємо, що раніше Центр національного спротиву повідомив, що 29 серпня о 21:00 представники партизанського руху Атеш підірвали передвиборчий штаб путінської партії Единая Россия в Новій Каховці. Після цього налякані росіяни закрили партійні штаби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 567-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко