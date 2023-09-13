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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Валить густий дим: у Новій Каховці пролунали вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Наразі офіційної інформації немає, як і даних про місце прильоту. Слідкуємо за ситуацією.

Зараз дивляться

На фото видно, що у місті через “бавовну” валить густий та чорний дим.

Нагадаємо, що раніше Центр національного спротиву повідомив, що 29 серпня о 21:00 представники партизанського руху Атеш підірвали передвиборчий штаб путінської партії Единая Россия в Новій Каховці. Після цього налякані росіяни закрили партійні штаби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 567-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Нова Каховка, Херсонська область
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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