Откусила руку: в Египте акула напала на туристку на пляже
В Египте акула напала на женщину, которая купалась в море на одном из самых популярных курортов — Дахаб. Трагедия произошла на местном пляже.
Очевидцы сообщили иностранным журналистам, что девушка плавала возле буйков на пляже отеля Dahab Lagoone. Предварительно, это гражданка Египта, однако информация нуждается в уточнении.
Стало известно, что акула откусила девушке руку, когда она купалась вместе с парнем возле гостиничного пляжа. Молодой человек, который купался неподалеку, сумел дотянуть спутницу до берега.
По данным иностранных изданий, после этого пострадавшую госпитализировали в бессознательном состоянии в медицинское учреждение. Акулу пытались поймать местные жители, однако им так и не удалось это сделать.
Источник: El Manshar
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