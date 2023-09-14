Відкусила руку: в Єгипті акула напала на туристку на пляжі
В Єгипті акула напала на жінку, яка купалася в морі на одному з найпопулярніших курортів – Дахаб. Трагедія сталася на місцевому пляжі.
Очевидці повідомили іноземним журналістам, що дівчина плавала біля буйків на пляжі готелю Dahab Lagoone. Попередньо, це громадянка Єгипту, проте інформація потребує уточнення.
Стало відомо, що акула відкусила дівчині руку, коли вона купалася разом з хлопцем біля готельного пляжу. Молодий чоловік, який купався неподалік, зумів дотягнути супутницю до берега.
За даними іноземних видань, після цього постраждалу дівчину госпіталізували у непритомному стані до медичного закладу. Акулу намагалися спіймати місцеві жителі, проте врешті їм не вдалося це зробити.
Джерело: El Manshar
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