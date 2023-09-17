Оккупанты нанесли удары по Харькову — ОВА
В Харькове раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сначала сообщили корреспонденты Суспільного, а впоследствии об атаке заявил и руководитель ОВА Олег Синегубов.
— Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях, — написал он.
По информации из мониторинговых Telegram-каналов, речь идет о баллистическом ударе ракетой С-300.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали о баллистической угрозе для Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей.
Впоследствии в городе прогремели повторные взрывы. По данным Суспільного, в городе прозвучало по меньшей мере четыре взрыва.
Городской голова Игорь Терехов добавил, что оккупанты обстреливают город второй раз за сутки.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 570-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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