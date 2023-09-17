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Илья Нежигай, редактор ленты

Оккупанты нанесли удары по Харькову — ОВА

Оккупанты нанесли удары по Харькову — ОВА
Фото: Факти ICTV

В Харькове раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сначала сообщили корреспонденты Суспільного, а впоследствии об атаке заявил и руководитель ОВА Олег Синегубов.

— Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях, — написал он.

По информации из мониторинговых Telegram-каналов, речь идет о баллистическом ударе ракетой С-300.

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Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали о баллистической угрозе для Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Впоследствии в городе прогремели повторные взрывы. По данным Суспільного, в городе прозвучало по меньшей мере четыре взрыва.

Городской голова Игорь Терехов добавил, что оккупанты обстреливают город второй раз за сутки.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 570-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Харьков
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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