Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
ПВО уничтожила все 17 запущенных россиянами Шахедов – Воздушные силы
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
В Ровенской области учитель физкультуры побил ногами школьника
ПВО уничтожила все выпущенные россиянами дроны и 6 из 10 ракет – Воздушные силы
Происшествия Срочно
Срочно
Проверено
Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы в Харькове: РФ обстреливает город ракетами, есть попадание по производственной зоне

Взрывы в Харькове: РФ обстреливает город ракетами, есть попадание по производственной зоне
Фото: Факти ICTV

Харьков снова находится под обстрелом российских ракет. По предварительной информации, под вражеским ударом оказалась центральная часть города.

Информацию о российской атаке подтвердили городской глава Харькова Игорь Терехов и руководитель ОВА Олег Синегубов.

По словам Терехова, есть информация о попадании в производственную зону Холодногорского района Харькова.

Сейчас смотрят

— Взрывы в Харькове! Находитесь в укрытиях, — призвал глава областной военной администрации Синегубов.

Взрывы в Харькове 18 сентября 2023 — что известно о взрывах в Харькове

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 572-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Украина достигла прогресса в контрнаступлении — сенатор США Келли
сенатор США Марк Келлі прибув в Україну

Война в Украине, Взрыв, Ракетные удары России, ракетний удар, Харьков, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ТЦК будут иметь мобильные военнообязанных: в Раде зарегистрирован закон о е-реестре
Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Зеленский приехал в США: какие встречи запланированы во время поездки
Володимир Зеленський
Боеприпасы и защитные транспортные средства: Германия объявила о новом пакете помощи
Взрывы в Харькове: РФ обстреливает город ракетами, есть попадание по производственной зоне
Я не вижу, чтобы была катастрофа: Данилов об увольнении заместителей министра обороны
Олексій Данілов - секретар РНБО
Минус два корабля РФ: Юсов о повреждениях Василия Быкова и Сергея Котова
Взрывы в Харькове: РФ обстреливает город ракетами, есть попадание по производственной зоне

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Выборы во время войны и триумф на Играх Непокоренных | Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Взрывы в Харькове: РФ обстреливает город ракетами, есть попадание по производственной зоне
В РФ дефицит бензина | Распад России Блэкаут в октябре | Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Взрывы в Харькове: РФ обстреливает город ракетами, есть попадание по производственной зоне
Латвия будет прогонять россиян, а в Киеве воруют фото со Стены памяти! Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Взрывы в Харькове: РФ обстреливает город ракетами, есть попадание по производственной зоне
Украина вернула детей из оккупации, а воины РФ ноют о… Новости ICTV за 18.09.2023
Взрывы в Харькове: РФ обстреливает город ракетами, есть попадание по производственной зоне
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь