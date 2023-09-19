Взрывы в Харькове: РФ обстреливает город ракетами, есть попадание по производственной зоне
Харьков снова находится под обстрелом российских ракет. По предварительной информации, под вражеским ударом оказалась центральная часть города.
Информацию о российской атаке подтвердили городской глава Харькова Игорь Терехов и руководитель ОВА Олег Синегубов.
По словам Терехова, есть информация о попадании в производственную зону Холодногорского района Харькова.
— Взрывы в Харькове! Находитесь в укрытиях, — призвал глава областной военной администрации Синегубов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 572-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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