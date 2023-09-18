Атака дронов на Одесскую область и бои возле Клещиевки: 572-й день войны
Милли рассказал о ходе контрнаступления ВСУ
Контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем ожидалось, но оно “последовательное”. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли.
— Они (ВСУ, — Ред.) не потерпели неудачу. Я знаю, что есть некоторые комментарии о том, что это наступление каким-то образом провалилось. Оно не провалилось, — заявил Милли
Два судна прошли по временному коридору в украинский порт
Первые два гражданских судна воспользовались временным морским коридором в направлении украинских портов. Они прибыли в Черноморск.
Угроза атаки дронами: в Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги из-за угрозы ударных дронов.
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко