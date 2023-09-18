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Юлия Захарченко, редактор ленты

Атака дронов на Одесскую область и бои возле Клещиевки: 572-й день войны

Ключевые события
00:46
Милли рассказал о ходе контрнаступления ВСУ
00:07
Два судна прошли по временному коридору в украинский порт
00:04
Угроза атаки дронами: в Одесской области прогремели взрывы
Атака дронов на Одесскую область и бои возле Клещиевки: 572-й день войны
18 сентября, 0:46

Милли рассказал о ходе контрнаступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем ожидалось, но оно “последовательное”. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли.

— Они (ВСУ, — Ред.) не потерпели неудачу. Я знаю, что есть некоторые комментарии о том, что это наступление каким-то образом провалилось. Оно не провалилось, — заявил Милли

18 сентября, 0:07

Два судна прошли по временному коридору в украинский порт

Первые два гражданских судна воспользовались временным морским коридором в направлении украинских портов. Они прибыли в Черноморск.

18 сентября, 0:04

Угроза атаки дронами: в Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги из-за угрозы ударных дронов.

Война в Украине — день 572 — новости Украины во время войны онлайн

Война в Украине
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (17.09.2023)
Атака дронов на Одесскую область и бои возле Клещиевки: 572-й день войны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (17.09.2023)
Атака дронов на Одесскую область и бои возле Клещиевки: 572-й день войны
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Атака дронов на Одесскую область и бои возле Клещиевки: 572-й день войны
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Атака дронов на Одесскую область и бои возле Клещиевки: 572-й день войны
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