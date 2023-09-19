Вибухи у Харкові: РФ обстрілює місто ракетами, є влучання по виробничій зоні
Харків знову перебуває під обстрілом російських ракет. За попередньою інформацією, під ворожим ударом опинилася центральна частина міста.
Інформацію про російську атаку підтвердили міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.
За словами Терехова, є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського району Харкова. На цю хвилину – без постраждалих, уточнив Синєгубов. Інформація про наслідки влучань уточнюється.
– Вибухи у Харкові! Перебувайте в укриттях, – закликав очільник обласної військової адміністрації Синєгубов.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 572-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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