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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Киеве во время пожара в приюте погибли семь кошек: полиция ищет очевидцев

Пожежа в притулку для тварин Котобаза 23 вересня 2023

В Киеве ищут очевидцев пожара в приюте для животных Котобаза, обустроенном в бойлерной двора дома по улице Академика Заболотного, 76а.

Обновлено в 17:13. Об этом сообщили в полиции Киева 24 сентября.

Что известно о пожаре в приюте для животных Котобаза

Около 23:00 23 сентября жители Голосеевского района столицы услышали два взрыва.

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После этого огнем охватило приют для животных Котобаза, который самостоятельно обустроили волонтеры.

На место немедленно прибыли спасатели, полицейские и медики.

По предварительным данным, в приюте находилось около 60 кошек.

Семь животных во время пожара погибли. Других, получивших ожоги, отвезли в ветеринарную клинику.

Те коты, которым удалось выжить, в момент взрыва находились не в здании. После ликвидации пожара они начали возвращаться на пепелище, которое еще вчера было их приютом.

Известно, что женщина, которая около пяти лет занималась приютом, ранее писала заявления в полицию из-за угроз, поступавших на обустроенную Котобазу.

Действия правоохранителей

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия, следственные действия продолжаются.

В настоящее время открыто уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований из-за жестокого обращения с животными (ст. 299 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители просят всех, кому известна любая информация об обстоятельствах пожара или кто стал его очевидцем, обратиться по телефону дежурной части Голосеевского управления полиции по номеру 063-445-79-73 или на спецлинию 102.

Источник: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

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