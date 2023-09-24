Загинуло багато котів: у Києві на Теремках підірвали притулок для тварин

У Києві підірвали притулок для тварин Котобаза, облаштований у бойлерній двору будинку по вулиці Академіка Заболотного, 76а.

Два вибухи на Теремках прогриміли орієнтовно о 23:00 23 вересня. Після цього приміщення охопив вогонь.

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Багато котиків загинули. Поранених небайдужі люди повезли до ветеринарної клініки. Чимало з тваринок потрапили до реанімації.

Частину постраждалих врятувати не вдалось.

Ті тваринки, яким вдалось вижити, у момент вибуху були не в будівлі. Після ліквідації пожежі вони почали повертатись на згарище, що ще вчора було їхнім притулком.

Жінка, яка близько п’яти років опікувалась притулком, раніше писала заяви до поліції через погрози, що надходили через облаштовану Котобазу.

Джерело: Реальний Київ | Україна

Фото: Реальний Київ | Україна

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