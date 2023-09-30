Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Эксклюзив
В Карпатах сгорела база отдыха, где находились 148 детей: что говорят родители, полиция и власть
Употребляли таблетки для потенции: в Польше священники устроили оргию
Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения
Авиакатастрофа Ил-76 в Мали: в сетях появилось видео момента взрыва
Избила молотком и приказала молчать: на Львовщине женщина жестоко поиздевалась над 10-летней подругой дочери
Происшествия Срочно
Срочно
Илья Нежигай, редактор ленты

Россия атакует дронами: в Винницкой области прогремел взрыв

Россия атакует дронами: в Винницкой области прогремел взрыв

В Винницкой области раздался звук взрыва во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что со стороны РФ в сторону Винницкой области летят вражеские беспилотники Shahed.

Сейчас смотрят

Об этом также предупреждал и глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Сейчас больше деталей относительно взрыва нет.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 584-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Винницкая область, Вінниця, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ядерный шантаж НАТО: эксперт объяснил, как следует действовать Альянсу в случае агрессии со стороны РФ
Россия атакует дронами: в Винницкой области прогремел взрыв
Усиливают линию укреплений и оборону: разведка Эстонии о действиях оккупантов на Запорожье
Російські окупанти
Теперь официально: в США состоялась церемония смены главнокомандующего армии
Россия атакует дронами: в Винницкой области прогремел взрыв
Не повысит угрозы: Данилов о возможной передаче России иранских ракет
Олексій Данілов
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Загрузка

Игры
Видео
Все начиналось с обычного картона! В Харьковской области разработали БпЛА, который способен обходить российские РЭБ

В Харьковской области наладили производство беспилотников, способных обходить российские РЭБ. Дроны-разведчики, корректировщики и дроны-камикадзе работают в связке. На вражеские позиции залетают роями и уничтожают технику оккупантов стоимостью миллионы долларов.

Татьяна Доцяк
АТАКИ ВСУ в море наладили ЗЕРНОВОЙ КОРИДОР | Резолюция МАГАТЭ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Россия атакует дронами: в Винницкой области прогремел взрыв
РФ наращивает количество ДОБРОБАТОВ | КУРСК под ударом СБУ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Россия атакует дронами: в Винницкой области прогремел взрыв
БЛЭКАУТ В КУРСКЕ | Оккупанты снижают ТЕМПЫ НАСТУПЛЕНИЯ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Россия атакует дронами: в Винницкой области прогремел взрыв
Украинские ДРОНЫ В КУРСКЕ | Коварная ТАКТИКА ВРАГА в оккупации | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Россия атакует дронами: в Винницкой области прогремел взрыв
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь