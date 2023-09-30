Россия атакует дронами: в Винницкой области прогремел взрыв
В Винницкой области раздался звук взрыва во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что со стороны РФ в сторону Винницкой области летят вражеские беспилотники Shahed.
Об этом также предупреждал и глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
Сейчас больше деталей относительно взрыва нет.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 584-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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