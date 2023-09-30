Росія атакує дронами: на Вінничині пролунав вибух

У Вінницькій області пролунав звук вибуху під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що з боку РФ у бік Вінницької області летять ворожі безпілотники Shahed.

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Про це також попереджав і голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Згодом в області пролунали повторні вибухи.

У Вінницькій ОВА підтвердили, що вибухи пов’язані з атакою Росії.

– До відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті. Ворог завдає ударів з повітря. Сили оборони та всі служби області працюють, – йдеться у повідомленні.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 584-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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