Росія атакує дронами: на Вінничині пролунав вибух
У Вінницькій області пролунав звук вибуху під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що з боку РФ у бік Вінницької області летять ворожі безпілотники Shahed.
Про це також попереджав і голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Згодом в області пролунали повторні вибухи.
У Вінницькій ОВА підтвердили, що вибухи пов’язані з атакою Росії.
– До відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті. Ворог завдає ударів з повітря. Сили оборони та всі служби області працюють, – йдеться у повідомленні.
Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 584-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російські РЕБ. Дрони-розвідники, коригувальники й дрони-камікадзе працюють у зв’язці. На ворожі позиції залітають роями й знищують техніку окупантів вартістю мільйони доларів.Тетяна Доцяк