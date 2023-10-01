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Татьяна Забожко, редактор ленты

ПВО ночью уничтожила 16 из 30 Шахедов – Воздушные силы

ППО війна
Фото: Генштаб ВСУ

Ночью 1 октября российские оккупанты атаковали Украину 30 ударными беспилотниками типа Shahed.

Воздушные силы совместно с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожили 16 Шахедов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 585-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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