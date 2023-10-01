ПВО ночью уничтожила 16 из 30 Шахедов – Воздушные силы
Ночью 1 октября российские оккупанты атаковали Украину 30 ударными беспилотниками типа Shahed.
Воздушные силы совместно с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожили 16 Шахедов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 585-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.Татьяна Наконечная