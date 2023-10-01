ППО вночі знищила 16 із 30 Шахедів – Повітряні сили
Уночі 1 жовтня російські окупанти атакували Україну 30 ударними безпілотниками типу Shahed.
Повітряні сили спільно з протиповітряною обороною Сил оборони України знищили 16 Шахедів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 585-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.Тетяна Наконечна