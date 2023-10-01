ППО вночі знищила 16 із 30 Шахедів – Повітряні сили

Уночі 1 жовтня російські окупанти атакували Україну 30 ударними безпілотниками типу Shahed.

Повітряні сили спільно з протиповітряною обороною Сил оборони України знищили 16 Шахедів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 585-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.