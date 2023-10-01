Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
Побила молотком і наказала мовчати: на Львівщині жінка жорстоко познущалася над 10-річною подругою доньки
Які документи потрібні для оформлення субсидії у 2023 році: список та основні зміни
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Терміново
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ППО вночі знищила 16 із 30 Шахедів – Повітряні сили

ППО війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі 1 жовтня російські окупанти атакували Україну 30 ударними безпілотниками типу Shahed.

Повітряні сили спільно з протиповітряною обороною Сил оборони України знищили 16 Шахедів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 585-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 30.09.2023
DeepStateMap
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
гроші, гривні, виплати
Як передати показники лічильника в Нафтогаз: інструкція покроково
газовий лічильник
Виплати від ООН: хто з українців отримає 2 220 грн та як подати заявку
Гроші, виплати, гривня
Ігри
Відео
Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель

Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

Тетяна Наконечна
Країни ЄС заборонили в’їзд із речами з Росії: реакція росіян
ППО вночі знищила 16 із 30 Шахедів – Повітряні сили
АТАКИ ЗСУ в морі налагодили ЗЕРНОВИЙ КОРИДОР | Резолюція МАГАТЕ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
ППО вночі знищила 16 із 30 Шахедів – Повітряні сили
РФ нарощує кількість ДОБРОБАТІВ | КУРСЬК під ударом СБУ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
ППО вночі знищила 16 із 30 Шахедів – Повітряні сили
БЛЕКАУТ В КУРСЬКУ | Окупанти знижують ТЕМПИ НАСТУПУ | Новини Факти ICTV за 29.09.2023
ППО вночі знищила 16 із 30 Шахедів – Повітряні сили
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь