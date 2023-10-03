Наркокурьер с дочкой: в Одессе задержали мужчину с крупной партией кокаина в детском рюкзаке

В Одессе следователи полиции совместно с сотрудниками СБУ задержали 40-летнего мужчину, который на сбыт наркотиков взял с собой 10-летнюю дочь.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители провели ряд розыскных и следственных действий и задержали фигуранта на одной из улиц города, куда он прибыл на такси с партией кокаина. Чтобы скрыть свои намерения, мужчина взял с собой маленькую дочь, а “товар” положил в ее рюкзак, предварительно упаковав его в полиэтиленовые пакеты и пачки из-под детских сладких палочек.

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У мужчины изъяли почти 1,4 кг кокаина, заготовленного для сбыта — 680 г на месте преступления и 700 г во время обыска квартиры.

Следователь СВ отделения полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 1 Карина Федоряева сообщила, что вещественные доказательства направлены на экспертизу для установления окончательного их происхождения и веса.

— При наличии тех доказательств, которые уже собраны, следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупных размерах с целью сбыта. Это преступление квалифицируется по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, — отметила она.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 5,2 млн грн.

Напомним, работники СБУ задержали наркоторговца, который пытался незаконно ввезти кокаин из Латинской Америки в Украину, скрыв его в собственном желудке. Для транспортировки наркотика через границу злоумышленники использовали специальные капсулы, которые затем глотали.

Источник : Нацполиция

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