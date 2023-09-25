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Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

Пів кіло кокаїну у шлунку: СБУ затримала наркоторговця на кордоні України

Пів кіло кокаїну у шлунку: СБУ затримала наркоторговця на кордоні України
Фото: СБУ

Працівники СБУ затримали наркоторговця, який намагався незаконно ввезти кокаїн з Латинської Америки в Україну, приховавши його у власному шлунку. Для транспортування наркотика через кордон, зловмисники використовували спеціальні капсули, які потім ковтали.

За повідомленням пресслужби СБУ, кожен такий “захід” дозволяв кур’єру перевозити понад пів кілограма кокаїну, що оцінюється приблизно в 3,5 млн грн.

Маршрут контрабандного каналу пролягав транзитом через декілька європейських країн, а потім наркотики завозили до Одеси для подальшого збуту. Нелегальний бізнес дозволяв його учасникам систематично одержувати мільйонні прибутки.

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За даними слідства, незаконну діяльність організувала представниця криміналітету із Сумщини разом зі своїм спільником, який виїхав до однієї з країн Латинської Америки.

Там чоловік налагодив зв’язки з місцевими наркоторгівцями, в яких купував кокаїн та переправляв в Україну. Зокрема, мешканець Одеси отримував контрабандний товар та в подальшому підшукував наркодилерів.

Для перевезення наркотиків з-за кордону фігуранти регулярно залучали наркокур’єрів, які отримували свій відсоток з кожної партії товару. Таких перевізників підшукували серед осіб, що звільнялися від призову й могли вільно перетинати кордон.

Пів кіло кокаїну у шлунку: СБУ затримала наркоторговця на кордоні України
Кокаїн перевозили у спеціальних капсулах, які ковтали
Пів кіло кокаїну у шлунку: СБУ затримала наркоторговця на кордоні України
Зловмисники за один раз могли ввезти до пів кілограма кокаїну
Пів кіло кокаїну у шлунку: СБУ затримала наркоторговця на кордоні України
Пів кіло кокаїну у шлунку: СБУ затримала наркоторговця на кордоні України

Співробітники СБУ затримали одного з учасників наркоугруповання на митному посту. Він у собі та у власних речах намагався завезти в Україну майже пів кілограма кокаїну.

Після цього було затримано ще двох фігурантів – організаторку наркотрафіку та її спільника-одесита. Під час обшуків у зловмисників вилучено мобільні телефони та інші докази злочинної діяльності.

Усім трьом затриманим повідомили про підозру в контрабанді наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. СБУ повідомляє, що тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності постачальника зарубіжних наркотиків, який переховується за кордоном. Зловмисникам загрожує до 10 років в’язниці.

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Пів кіло кокаїну у шлунку: СБУ затримала наркоторговця на кордоні України

Джерело: СБУ
Кримінал, Наркоторгівці, СБУ
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