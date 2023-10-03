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Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

Наркокур’єр із донькою: в Одесі затримали чоловіка з великою партією кокаїну у дитячому рюкзаку

Наркокур’єр із донькою: в Одесі затримали чоловіка з великою партією кокаїну у дитячому рюкзаку
Фото: Нацполіція

В Одесі слідчі поліції спільно зі співробітниками СБУ затримали 40-річного чоловіка, який на збут наркотиків взяв із собою 10-річну дочку.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці провели низку розшукових та слідчих дій і затримали фігуранта на одній із вулиць міста, куди він прибув на таксі із партією кокаїну. Щоб приховати свої наміри, чоловік взяв із собою маленьку доньку, а товар поклав до її рюкзака, попередньо запакувавши його у поліетиленові пакети та пачки з-під дитячих солодких паличок.

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У чоловіка вилучили майже 1,4 кг кокаїну, заготовленого для збуту – 680 г на місці злочину та 700 г під час обшуку помешкання. 

Слідча СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Карина Федоряєва повідомила, що речові докази скеровані на експертизу для встановлення остаточного їх походження та ваги.

— За наявності тих доказів, які вже зібрані, слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, – зазначила вона.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 5,2 млн грн.

Нагадаємо, працівники СБУ затримали наркоторговця, який намагався незаконно ввезти кокаїн з Латинської Америки в Україну, приховавши його у власному шлунку. Для транспортування наркотика через кордон зловмисники використовували спеціальні капсули, які потім ковтали.

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Наркокур’єр із донькою: в Одесі затримали чоловіка з великою партією кокаїну у дитячому рюкзаку

Джерело: Нацполіція
Кримінал, Наркотики, Наркоторгівці, Одеса
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