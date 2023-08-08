В Днепропетровской области будут судить наркодилеров, которых крышевал правоохранитель

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении супругов из Днепропетровской области, которые вместе с сообщниками, среди которых был местный правоохранитель, зарабатывали миллионы гривен на продаже метамфетамина.

Наркоторговцев ГБР и Нацполиция разоблачили в апреле 2023 года.

Пятеро наркодельцов покупали метамфетамин на “черном рынке” крупными партиями, фасовали наркотик и продавали в розницу. За 1 грамм готового наркотика дельцы получали 2,4 тыс. грн, а их месячный доход достигал около 2 млн грн.

Во время обысков у подозреваемых изъяли черновые записи, боевой пистолет и метамфетамин на более 150 тыс. грн.

Фигурантам инкриминируют ч. 2, 3 ст. 307 УК Украины (сбыт наркотических средств группой лиц в особо крупных размерах), а одному из наркоторговцев еще и незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Всем грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас обвинительный акт направили в суд.

Источник : ГБР

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