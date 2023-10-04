Дело Майдана: Будут судить Януковича и еще девять высокопоставленных должностных лиц
Президента-беглеца Виктора Януковича и еще девятерых бывших представителей силового блока будут судить за расстрел Небесной сотни.
Обвинительный акт после завершения расследования крупнейшего дела Майдана направлен в суд.
В организации разгона и расстрелов митингующих 18-20 февраля 2014 года обвиняются члены преступной группы – бывшие чиновники:
- президент Украины;
- министр внутренних дел;
- заместитель министра внутренних дел;
- глава СБУ;
- первый заместитель главы СБУ – руководитель Антитеррористического центра;
- министр обороны Украины;
- начальник Главного управления – командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины;
- и.о. начальника ГУМВД Украины в г. Киеве;
- заместитель начальника ГУМВД Украины – начальник милиции общественной безопасности;
- командир ПМОП Беркут при ГУМВД Украины в Киеве.
– Эти лица 18 – 20 февраля 2014 года отдавали приказы и принимали решение о применении работниками правоохранительных органов без соответствующих на то оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов в центре столицы и прекращения акций протеста, – отмечают в Государственном бюро расследований.
Также, отмечают в ДБР, чиновники организовали штурм Майдана под видом “антитеррористической операции”, а утром 20 февраля приказали расстреливать митингующих.
– Это совершалось с превышением власти, служебных полномочий, без каких-либо законных оснований, – отмечают в ДБР.
Бывшие чиновники обвиняются в:
- организации совершения с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций,
- превышении работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий,
- умышленных убийствах и законченных покушениях на убийства,
- причинении умышленных тяжких телесных повреждений,
- организации террористического акта.
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