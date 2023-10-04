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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Справа Майдану: Судитимуть Януковича та ще дев’ятьох високопосадовців

Віктор Янукович
Фото: УНІАН

Президента-втікача Віктора Януковича та ще дев’ятьох колишніх представників силового блоку судитимуть за розстріл Небесної сотні.

Обвинувальний акт після завершення розслідування найбільшої справи Майдану скеровано до суду.

В організації розгону та розстрілів мітингувальників 18-20 лютого 2014 року обвинувачуються члени злочинної групи – колишні високопосадовці:

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  • президент України;
  • міністр внутрішніх справ України;
  • заступник міністра внутрішніх справ України;
  • голова СБУ;
  • перший заступник голови СБУ – керівник Антитерористичного центру;
  • міністр оборони України;
  • начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;
  • в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві;
  • заступник начальника ГУМВС України – начальник міліції громадської безпеки;
  • командир ПМОП Беркут при ГУМВС України в м. Києві.

– Ці особи 18-20 лютого 2014 року віддавали накази та ухвалювали рішення щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних на те підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту, – зазначають у Державному бюро розслідувань.

Також, зазначають у ДБР, посадовці організували штурм Майдану під виглядом “антитерористичної операції”, а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників.

– Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав, – наголошують у ДБР.

Колишні високопосадовці обвинувачуються в:

  • організації вчинення з 18 до 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій,
  • перевищенні працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень,
  • умисних вбивствах та закінчених замахах на вбивства,
  • заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень,
  • організації терористичного акту.

Джерело: ДБР
Віктор Янукович, ДБР, Майдан, Розгін Євромайдану, Розстріли на Майдані, Суд
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