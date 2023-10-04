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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Разоблачены мошенники: 12 человек продавали на фронт несуществующие автомобили

Разоблачены мошенники: 12 человек продавали на фронт несуществующие автомобили
Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители разоблачили участников межрегиональной группы, которые наладили мошенническую схему продажи автомобилей для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Участники организованной группы, которую составляли 12 человек, подозреваются в мошенничестве по частям 4 и 5 ст. 190 УК Украины. Два организатора и четверо активных участников схемы отбывают наказание в исправительной колонии на Житомирщине за другие преступления.

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В состав группы входили также шестеро граждан из Киева, Черкасс, Житомира и Хмельницкой областей, которые находились на свободе. Участники схемы обманывали украинских военных и волонтеров, которые обращались к ним за покупкой автомобилей, и незаконно завладевали деньгами.

— Чтобы реализовать мошеннические сделки, злоумышленники размещали в социальных сетях объявления о продаже автомобилей. Во время телефонных разговоров они придумывали истории о своих родственниках, которые якобы воюют, и обещали лично доставить автомобиль к линии фронта. Однако, как только получали деньги, они прекращали контактировать и исчезали, — говорится в сообщении.

Участники группы, которые находились на свободе, получали деньги на открытые карточные счета, оставляя небольшую часть себе, а остальные присылали организаторам схемы, которые распределяли средства.

Следствие установило, что фигуранты обещали продать авто по цене значительно ниже рыночной и таким образом легко входили в доверие к потенциальным покупателям.

Сейчас установлено 22 потерпевших, среди них военные и волонтеры, однако полученные в ходе следствия данные свидетельствуют, что их количество может увеличиться.

Правоохранители провели обыски по местам отбывания наказания организаторов и участников схемы, а также по местам проживания их сообщников. Были изъяты различные доказательства: записи, деньги, мобильные телефоны, банковские карты, планшеты, носители информации и тому подобное.

Важно отметить, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным до того момента, пока его вина не будет доказана в судебном порядке и установлена приговором суда.

Напомним, в Харьковской области начальника районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также руководителя группы связи этого же военкомата разоблачили в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Подозреваемые разработали схему присвоения выплат военнослужащих, в частности, дополнительных вознаграждений якобы за участие в боевых действиях.

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Источник: Офис генпрокурора
Армия, Деньги, ВСУ, Криминал, Офис генпрокурора, Мошенники
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