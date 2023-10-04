Викрито шахраїв: 12 осіб продавали на фронт неіснуючі автівки

Правоохоронці викрили учасників міжрегіональної групи, які налагодили шахрайську схему продажу автівок для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Учасники організованої групи, яка налічувала 12 осіб, підозрюються в шахрайстві за частинами 4 та 5 ст. 190 КК України. Два організатори та четверо активних учасників схеми відбувають покарання у виправній колонії на Житомирщині за інші злочини.

Зараз дивляться

До складу групи входили також шестеро громадян з Києва, Черкас, Житомира та Хмельницької областей, які перебували на волі. Учасники схеми обдурювали українських військових та волонтерів, які зверталися до них за купівлею автівок, та незаконно заволодівали грошима.

— Щоб реалізувати шахрайські оборудки, зловмисники розміщували в соціальних мережах оголошення про продаж автівок. Під час телефонних розмов вони вигадували історії про своїх родичів, які нібито воюють, та обіцяли особисто доставити автомобіль до лінії фронту. Проте, як тільки отримували гроші, вони припиняли контактувати та зникали, – йдеться у повідомленні.

Учасники групи, які перебували на волі, отримували гроші на відкриті карткові рахунки, залишаючи невелику частину собі, а решту надсилали організаторам схеми, які розподіляли кошти.

Слідство встановило, що фігуранти обіцяли продати авто за ціною значно нижчою ринкової і таким чином легко входили в довіру до потенційних покупців.

Наразі встановлено 22 потерпілих, серед них військові та волонтери, однак отримані під час слідства дані свідчать, що їх кількість може збільшитися.

Правоохоронці провели обшуки за місцями відбування покарання організаторів та учасників схеми, а також за місцями проживання їхніх спільників. Були вилучені різноманітні докази: записи, гроші, мобільні телефони, банківські картки, планшети, носії інформації тощо.

Важливо зазначити, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою до того моменту, поки її вина не буде доведена в судовому порядку та встановлена вироком суду.

Нагадаємо, у Харківській області начальника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також керівника групи зв’язку цього ж військкомату викрили у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Підозрювані розробили схему привласнення виплат військовослужбовців, зокрема, додаткових винагород нібито за участь у бойових діях.

Джерело : Офіс генпрокурора

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.