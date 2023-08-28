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Валентина Летяк, редакторка стрічки

На Харківщині посадовці військкомату привласнили майже 700 тис. грн так званих бойових

На Харківщині посадовці військкомату привласнили майже 700 тис. грн
Фото: Офіс генпрокурора

У Харківській області начальника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також керівника групи зв’язку цього ж військкомату викрили у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Підозрювані розробили схему привласнення виплат військовослужбовців, зокрема додаткових винагород нібито за участь у бойових діях.

Для цього вони включили до особового складу людину, яка не проходила військову службу, нараховували їй грошове забезпечення, премії та додаткові виплати.

Слідчі з’ясували, що на цю роль погодилася знайома начальника військкомату, яка фактично не виконувала функціональні обов’язки та не виходила на службу.

З березня 2022 року до липня 2023 року посадовці встигли заволодіти понад 680 тис. грн.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів та відсторонення від посад.

У разі доведення провини підозрюваним загрожує від п’яти до восьми років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нещодавно у Миколаївській області ДБР оголосило підозру командиру однієї з військових частин, який продовжував нараховувати зарплати підлеглим, які по три місяці не з’являлися на службі.

Такими діями полковник завдав збитків державі на 5,4 млн грн.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, військовослужбовці, Виплати військовим, Воєнний стан, ЗСУ, мобілізація, Офіс генпрокурора, Харківська область
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