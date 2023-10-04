Чиновник КГГА получил подозрение за растрату средств на системе оповещения

Директору Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств, предназначенных для установки систем оповещения в Деснянском районе столицы.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Согласно материалам следствия, чиновник в июне 2022 года заключил договор с частным предприятием о капитальном ремонте территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения в Деснянском районе Киева.

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ТАСЦО обеспечивает быстрое оповещение граждан в случае чрезвычайных или кризисных ситуаций, которые могут возникнуть на территории города, в том числе и воздушных тревог.

Отмечено, что на работы по модернизации системы было выделено почти 10 млн грн бюджетных средств.

— В дальнейшем директор департамента в интересах должностных лиц подрядной организации подписал акты приемки выполненных работ, в которые были внесены сведения с завышенными ценами на использованные материалы и оборудование, — говорится в сообщении.

Действия чиновника привели к излишнему перечислению бюджетных средств в сумме почти четверть миллиона гривен, что подтверждается заключением экспертизы.

Сейчас продолжаются экспертизы по другим материалам и оборудованию, которые устанавливались во время капитального ремонта систем оповещения. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подрядной организации.

Сейчас директор этого департамента КГГА отстранен от должности в рамках другого уголовного производства, начатого по факту гибели людей из-за закрытого укрытия.

Источник : Офис генпрокурора

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