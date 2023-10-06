Громкая ночь в Одессе и Измаильском районе: что известно
Ночью 6 октября взрывы слышали люди в Одессе и Измаильском районе области.
Об этом с места событий сообщали местные жители.
Взрывы в областном центре прогремели ориентировочно за четверть до часа ночи.
За 15 минут до этого руководитель областной военной администрации Олег Кипер просил людей в районе до отбоя находиться в безопасных местах и не снимать работу силы противовоздушной обороны.
В два ночи глава ОВА обратился с такой же просьбой к жителям Измаильского и Белгород-Днестровского районов.
Взрывы в Измаильском районе люди услышали после трех ночи.
Миновала угроза ударов вражеских беспилотников для региона в четыре утра.
В данный момент известно, что российские войска выпускали одновременно несколько групп дронов в разных направлениях.
О результатах боевой работы украинских военных по вражеским целям в Воздушных силах ВСУ сообщат после согласования данных.
Полномасштабная война в Украине длится уже 590-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Олег Кипер
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