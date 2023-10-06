Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Кто-то из местных мог быть наводчиком удара: Клименко рассказал подробности прилета по селу Гроза
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
В жестоком бою погибло много оккупантов – ГУР о высадке десанта в Крыму
Как назначают субсидию на отопительный сезон 2023-2024: все, что нужно знать
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

Громкая ночь в Одессе и Измаильском районе: что известно

Вибух

Ночью 6 октября взрывы слышали люди в Одессе и Измаильском районе области.

Об этом с места событий сообщали местные жители.

Взрывы в областном центре прогремели ориентировочно за четверть до часа ночи.

Сейчас смотрят

За 15 минут до этого руководитель областной военной администрации Олег Кипер просил людей в районе до отбоя находиться в безопасных местах и не снимать работу силы противовоздушной обороны.

В два ночи глава ОВА обратился с такой же просьбой к жителям Измаильского и Белгород-Днестровского районов.

Взрывы в Измаильском районе люди услышали после трех ночи.

Миновала угроза ударов вражеских беспилотников для региона в четыре утра.

В данный момент известно, что российские войска выпускали одновременно несколько групп дронов в разных направлениях.

О результатах боевой работы украинских военных по вражеским целям в Воздушных силах ВСУ сообщат после согласования данных.

Полномасштабная война в Украине длится уже 590-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Олег Кипер

Взрыв, Новости Одессы, Одесса, Одесская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ночная атака дронов: в Черкассах и области раздавались взрывы
Дрони Шахед
Очень громко: в Херсоне раздаются мощные взрывы
вибух дим
Утренние обстрелы Херсона: россияне убили двух человек в центре города
Обстріл Херсону 5 жовтня 2023
В столичной многоэтажке произошел взрыв, в квартире была семья с детьми
Громкая ночь в Одессе и Измаильском районе: что известно
Совещание Зеленского с Будановым и взрывы в ряде областей: главные новости 4 октября
Громкая ночь в Одессе и Измаильском районе: что известно

Загрузка

Игры
Видео
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины

Большинство членов Конгресса США выступает за продолжение поддержки Украины, поэтому следующий пакет помощи будет принят, несмотря на смену спикера в Палате представителей. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби и призвал конгрессменов не откладывать решение.

Оксана Лотоцкая
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Громкая ночь в Одессе и Измаильском районе: что известно
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Громкая ночь в Одессе и Измаильском районе: что известно
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Громкая ночь в Одессе и Измаильском районе: что известно
СБУ объявила подозрение оккупанту | Репортаж на линии огня | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Громкая ночь в Одессе и Измаильском районе: что известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь