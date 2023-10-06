Громкая ночь в Одессе и Измаильском районе: что известно

Ночью 6 октября взрывы слышали люди в Одессе и Измаильском районе области.

Об этом с места событий сообщали местные жители.

Взрывы в областном центре прогремели ориентировочно за четверть до часа ночи.

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За 15 минут до этого руководитель областной военной администрации Олег Кипер просил людей в районе до отбоя находиться в безопасных местах и не снимать работу силы противовоздушной обороны.

В два ночи глава ОВА обратился с такой же просьбой к жителям Измаильского и Белгород-Днестровского районов.

Взрывы в Измаильском районе люди услышали после трех ночи.

Миновала угроза ударов вражеских беспилотников для региона в четыре утра.

В данный момент известно, что российские войска выпускали одновременно несколько групп дронов в разных направлениях.

О результатах боевой работы украинских военных по вражеским целям в Воздушных силах ВСУ сообщат после согласования данных.

Полномасштабная война в Украине длится уже 590-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Олег Кипер

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