Гучна ніч в Одесі та Ізмаїльському районі: що відомо
Уночі 6 жовтня вибухи чули люди в Одесі та Ізмаїльському районі області.
Про це з місця події повідомляли місцеві жителі.
Вибухи в обласному центрі прогриміли орієнтовно за четверть до першої ночі.
За 15 хвилин до цього керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер просив людей у районі до відбою перебувати в безпечних місцях та не знімати роботу сили протиповітряної оборони.
О другій ночі очільник ОВА звернувся з таким самим проханням до жителів Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів.
Вибухи в Ізмаїльському районі люди почули після третьої ночі.
Минула загроза ударів ворожих безпілотників для регіону о четвертій ранку.
Наразі відомо, що російські війська випускали одночасно кілька груп дронів у різних напрямках.
Про результати бойової роботи українських військових по ворожих цілях у Повітряних силах ЗСУ повідомлять після узгодження даних.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 590-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Олег Кіпер
Завантаження
Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.Оксана Лотоцька