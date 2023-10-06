Гучна ніч в Одесі та Ізмаїльському районі: що відомо

Уночі 6 жовтня вибухи чули люди в Одесі та Ізмаїльському районі області.

Про це з місця події повідомляли місцеві жителі.

Вибухи в обласному центрі прогриміли орієнтовно за четверть до першої ночі.

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За 15 хвилин до цього керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер просив людей у районі до відбою перебувати в безпечних місцях та не знімати роботу сили протиповітряної оборони.

О другій ночі очільник ОВА звернувся з таким самим проханням до жителів Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів.

Вибухи в Ізмаїльському районі люди почули після третьої ночі.

Минула загроза ударів ворожих безпілотників для регіону о четвертій ранку.

Наразі відомо, що російські війська випускали одночасно кілька груп дронів у різних напрямках.

Про результати бойової роботи українських військових по ворожих цілях у Повітряних силах ЗСУ повідомлять після узгодження даних.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 590-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Олег Кіпер

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