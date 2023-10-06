ПВО уничтожила 25 из 33 дронов – Воздушные силы
Ночью 6 октября силы противовоздушной обороны уничтожили 25 ударных беспилотников Shahed-136/131.
Вражеские дроны Воздушные силы совместно с ПВО Сил обороны Украины приземлили в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей.
Отбивали воздушную атаку истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы.
Что известно о запуске вражеских дронов
В общей сложности российские войска ночью 6 октября выпустили из мыса Чауда, что в пока оккупированном Крыму, 33 дрона. Россияне традиционно прибегли к тактике сложных маневров.
БпЛА направлялись несколькими группами в южные, восточные и центральные области. Баражирующие снаряды несколько раз меняли курс. Кроме того, БпЛА снова направлялись вдоль линии государственной границы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 590-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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