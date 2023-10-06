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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ППО знищила 25 із 33 дронів – Повітряні сили

ППО війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі 6 жовтня сили протиповітряної оборони знищили 25 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Ворожі дрони Повітряні сили спільно з ППО Сил оборони України приземлили в межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей.

Відбивали повітряну атаку винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.

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Загалом російські війська вночі 6 жовтня випустили з мису Чауда, що в поки що окупованому Криму, 33 дрони. Росіяни традиційно вдались до тактики складних маневрів.

БпЛА прямували кількома групами до південних, східних та центральних областей. Снаряди, що баражують, кілька разів змінювали курс. Крім того, БпЛА знову прямували вздовж лінії державного кордону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 590-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ
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